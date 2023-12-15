شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وصول عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى مستشفيات رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بوصول عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى مستشفيات رفح، وأن مستشفيات رفح صغيرة ومحدودة الإمكانات والقدرات، مؤكدة أن مستشفيات رفح غير مؤهلة لخدمة المصابين في غزة.

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك نقص كبير بأدوية أمراض القلب والضغط والسكر بمستشفيات غزة، مشيرة إلى أن مجمع ناصر لا يمكنه استقبال مصابين جدد إثر حصار الاحتلال.