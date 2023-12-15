شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البحرى البريطانية: سفينة حاويات تتعرض لهجوم جوى قرب ميناء المخا اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، إن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، وإحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.