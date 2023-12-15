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الأمن البحرى البريطانية: سفينة حاويات تتعرض لهجوم جوى قرب ميناء المخا اليمنى

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القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، إن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، وإحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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