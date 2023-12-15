شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن العثور على جثتين لجنديين أسرى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت بند سمح بالنشر، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "جيش الاحتلال تمكن من على جثتي جنديين أسرى في غزة "نيك بيزر" و "رون شيرمان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن المعارك في جنوب قطاع غزة، قتلت أحد جنوده، الجمعة.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الجمعة، إن منطقة شرق مدينة رفح، تشهد اشتباكات بين قوات عسكرية إسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين، مشيرة إلى استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في تلك المنطقة على غرار مناطق شمال القطاع.