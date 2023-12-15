شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن الأمريكى: مرحلة جديدة فى الحرب تستهدف قيادة الفصائل الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس.

وأضاف في مؤتمر صحفي من رام الله الفلسطينية، أن بلاده تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين في غزة، ونبذل مساعي لضمان عدم توسع النزاع في المنطقة، مشيرا أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى غزة.

ويزور جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، الضفة الغربية المحتلة، في محاولته إظهار الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية.