شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء مستقرة بجميع الأنحاء وطقس معتدل نهارا لطيف على السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحالة البحر المتوسط : خفيف معتدل ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر: خفيف وارتفاع الموج ( 1:0.5 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 13.