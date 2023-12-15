شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أهداف مشروع الـ1.5 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر
وتمت زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.8 ملايين فدان حتى عام 2022، بنسبة زيادة 22.5% ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
ونتعرف على أبرز أهداف المشروع فى التقرير التالى:
1- إطلاق العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير.
2- إنشاء ريف مصري مواكب للعصر، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي.
3- توسيع الحيز العمراني، واستيعاب النمو الطبيعي للسكان؛ من خلال إقامة مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة.
4- تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية.
5- زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا.
6- زيادة فرص توظيف الشباب من خلال توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.
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