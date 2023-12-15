شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعد لمؤتمر الامتياز العاشر بحضور 500 طبيب فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مدحت مرسي مقرر لجنة التعليم الطبي بالنقابة العامة للأطباء، عن استمرار انعقاد الاجتماعات التجهيزية لمؤتمر أطباء الامتياز والممارسين العام العاشر بنقابة أطباء مصر.

وأشار إلى أن المؤتمر يهتم بتعليم الطبيب الذى لا يزال في بداية حياته العملية أهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها.

وأفاد الدكتور كريم سالم المدير فني اللجنة العلمية، أن المؤتمر يأتي استكمالا لدور "النقابة" في رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المستمر يتميز بالجودة العالية له، يستهدف بشكل أساسي أطباء الامتياز -المنتهين منه أو المقبلين عليه- لتثقيفهم عمّا سيواجهونه من حالات طبية وطرق التعامل "الصحيحة" معها بطريقة تركز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية التي تم دراستها على مدار الست سنوات التي قضاها الطبيب في الدراسة، ومطروحة بشكل يفيد الطبيب سواء أكان طبيب امتياز جديد أم ممارس عام حديث التخرج.

وأضاف الدكتور آحمد السيد مقرر لجنة الشباب، أن المؤتمر يضيف تعريف الطبيب تعريفًا موجزًا بالتخصصات المختلفة والفروق بينها مع تخصيص محاضرات للشرح باستفاضة للطرق المختلفة التي يمكن للطبيب أن يسلكها سواء للسفر إلى الخارج أو لإيجاد فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية.

كذلك يتضمن المؤتمر محاضرات للتعريف بطرق حماية الطبيب لنفسه صحيًا حتى يحدّ من انتقال المرض سواء من المريض للطبيب أو العكس في ظلّ انتشار الكثير من الأمراض المعدية نتيجة التعامل الخاطئ مع الأدوات أو عدم اتّباع القواعد العالمية في تقديم الرعاية الصحية.

في وقت أصبحت الحماية القضائية للطبيب لا تقل أهمية عن الحماية الصحية ، فلم يعد للطبيب فيه بدٌ من معرفة حقوقه وواجباته لتأمين المرضى أولًا ثم تأمين نفسه قضائيًا، لذا فهناك محاضرات تستهدف تعريف الطبيب بحقوق وواجبات وأخلاقيات المهنة.

بالإضافة إلى كثير من المحاضرات القيّمة التي تقدمها مجموعة من أساتذة كليات طب القصر العيني والأزهر وعين شمس ، الاساتذة من مختلف الجامعات و المستشفيات الكبرى.

ونوه الدكتور كريم سالم، أن الأعداد المتوقع حضورها من 450 إلى 500 طبيب ، وأن المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ( الموعد المبدأي تحديده هو 8 و 9 و 10 فبراير في دار الحكمة علي ان يكون اشتراك الطبيب في المؤتمر عن طريق دفع رسوم رمزية، تشمل شهادة وحقيبة المؤتمر بالإضافة إلى وجبتي الإفطار والغداء طوال أيام المؤتمر الثلاثة.

وأوضح د.أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنة الإعلام والنشر، أن اللجنة الإعلامية تسعي للإعلان عن أي أنشطة علمية وذلك تأكيدا علي دور النقابة وحرصا منها علي ارتقاء المستوي العلمي والعملي للأطباء من خلال انعقاد ورش عمل ومؤتمرات سواء بالنقابة أو بالتنسيق مع الجامعات والروابط العلمية والنقابية.