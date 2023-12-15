"خناقة بالخرطوش" مصرع وإصابة 4 تجار في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مصرع وإصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص مصابين برش خرطوش، ووفاة اثنين منهم إثر إصابتهما، طرف ثان مالك محل أحذية ونجليه جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم، وتطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه الطرف الأول مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها التي أودت بحياة إثنين منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وطلقتين)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.