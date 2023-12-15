تنفيذ أحكام وقضايا مخدرات.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ أسفرت عن ضبط 8 أسلحة نارية، و70 قضية مخدرات، وتنفيذ 52 ألفا و82 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 8 متهمين، بحوزتهم 8 أسلحة نارية، شملوا 4 بنادق خرطوش، و4 فرد محلي الصنع، و12 طلقة مختلفة الأعيرة و90 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 52 ألفا و82 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 119 حكم جنايات، و16 ألفا و248 حكم حبس جزئي، و3021 حكم حبس مستأنف، و24 ألفا و910 أحكام غرامات، و7 آلاف و784 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 70 قضية مخدرات، ضموا 78 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 17.2 كيلو جرام من مخدر البانجو، و44.7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4.1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و4.2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و800 جرام من مخدر الاستروكس، و10 جرامات من مخدر البودر، و70 جراما من مخدر الآيس، و1.6 كيلو جرام من مخدر الشابو، و124 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 19 متهما. وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، أسفرت الحملة عن ضبط 250 دراجة نارية مخالفة، فضلا عن ضبط 27 ألفا و985 مخالفة مرورية متنوعة. وفي مجال فحص السائقين، أسفرت الحملة عن فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 حالات منهم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.