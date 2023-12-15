الحرارة 5 درجات.. "الأرصاد" تحدد أكثر المناطق برودة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، وأكثر المناطق المعرضة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 5 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 8 درجات مئوية.

وجاءت مدينة سيوة ومحافظة أسيوط والوادي الجديد ثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ9 درجات مئوية، ثم محافظة المنيا وبني سويف بـ10 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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