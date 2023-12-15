شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: تأجيل قطع المياه اليوم عن بعض مناطق الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأسباب تتعلق بأعمال التجهيز لإصلاح هبوط الصرف الصحي نتيجة كسر بخط صرف صحي قطر 700مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبي بالحوامدية، الأمر الذى استلزم تأجيل قطع المياه عن بعض مناطق الحوامدية.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان سابق لها، عن قطع المياه عن مناطق: "العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق 11"، وذلك لمدة 8 ساعات مساء اليوم.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للأعمال عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".