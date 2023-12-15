شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الاوقاف 16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
بدء فترة البت فى الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة
تبدأ اليوم الجمعة، فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات، في قرارات اللجان العامة، والتي تستمر لمدة يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023.
أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، عن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ مؤكدًا أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.
أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.
أكد السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أن هناك إشادات عربية ودولية كبيرة بنجاح انتخابات الرئاسة والتحضرات والتسهيلات التى وفرتها جمهورية مصر العربية وكيفية تعامل كل الأجهزة المعنية فى الدولة لإنجاح تلك الانتخابات.
أكد جيك سوليفان المستشار الامن القومي الأمريكي، عملهم على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتضامنهم في الالتزام بالدعم الأمريكي لإسرائيل.
كما أكد جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عملهم مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات الى قطاع غزة.
تحت بند سمح بالنشر، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "جيش الاحتلال تمكن من على جثتي جنديين أسرى في غزة "نيك بيزر" و "رون شيرمان".
الأمن البحرى البريطانية: سفينة حاويات تتعرض لهجوم جوى قرب ميناء المخا اليمنى
أكدت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز