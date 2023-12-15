شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد تقديم وسحب الملفات لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن بدء سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، حيث يبدأ غدا السبت خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة من الذكور، بينما يتم سحب الملفات لطالبات حقوق جامعة القاهرة من الإناث يوم الأحد القادم الموافق 17 ديسمبر.

فيما يتم سحب الملفات لكل من طلاب خريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس من الذكور يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر، بينما يتم سحب الملفات لطالبات سحب الملفات لطالبات حقوق جامعة عين شمس يوم الثلاثاء 19 ديسمبر.

خريجي كلية حقوق جامعة حلوان الأربعاء 20 ديسمبر.

خريجي كلية حقوق جامعة الزقازيق، شريعة وقانون أزهر دمنهور السبت 23 ديسمبر.

جامعة المنوفية "شبي ن_ السادات" الأثنين 25 ديسمبر.

خريجي كلية حقوق جامعة طنطا الثلاثاء 26 ديسمبر.

خريجي كلية حقوق جامعة المنصورة الأربعاء 27 ديسمبر.

خريجي كلية حقوق جامعة بور سعيد _ دمياط _ شريعة وقانون تفهنا السبت 30 ديسمبر.

خريجي كلية حقوق جامعة الإسكندرية الأحد 31 ديسمبر.

خريجي كلية حقوق جامعة الفيوم _ شريعة وقانون أسيوط الأثنين 1 يناير 2024.

خريجي كلية حقوق جامعة بنى سويف الثلاثاء 2 يناير 2024.

خريجي كلية حقوق جامعة المنيا _ شريعة وقانون المنيا أسوان الأربعاء 3 يناير 2024.

خريجي كلية حقوق جامعة أسيوط السبت 6 يناير 2024.

خريجي كلية حقوق جامعة سوهاج الأحد 7 يناير 2024.

خريجي كلية حقوق جامعة جنوب الوادي الأثنين 8 يناير 2024.

شريعة وقانون القاهرة - المنصورة الثلاثاء 9 يناير 2024.

أكاديمية الشرطة - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - شريعة وقانون الإسكندرية - فاروس الأربعاء 10 يناير 2024.