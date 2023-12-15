شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين تعلن حاجتها لمرشدين للشرح باللغتيين العربية والإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بالتعاون مع المتحف المصرى للحضارة بالفسطاط عن التعاقد مع مرشدين سياحيين للقيام بالشرح باللغتيين العربية والإنجليزية وللعمل بنظام التناوب الأسبوعي على أن يكون متحف الحضارة مختصاً بحجز المرشد on line قبل الزيارة بـ48 ساعة.

وأشارت النقابة، إلى أنه على الراغبين في التسجيل ملئ الاستمارة الخاصة بهذا الأمر بمقر النقابة العامة ابتداءاً من يوم الأحد 2023/12/17 حتى موعد أقصاه يوم

الثلاثاء 2023/12/19.

كانت قد تلقت نقابة المرشدين السياحيين، خطاب من الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة الآثار، لإخطارها بإمكانية المرشدين السياحيين الراغبين فى تجديد ترخيص مزاولة المهنة عن طريق الموقع الإلكتروني"trans.hajj.gov.eg" الخاص بوزارة السياحة والآثار - بوابة الإدارة المركزية للشركات، عن طريق رفع كافة المستندات الخاصة بالتجديد على الموقع وذلك دون اللجوء إلى الحضور لديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الخطاب، أنه على المرشد أن يكتب عنوان واضح على الموقع ورقم هاتف محمول وذلك حتى يتسنى للوزارة إرسال الترخيص المجدد عليه عن طريق البريد المصرى حال رغبة المرشد فى ذلك أو رغبته فى استلام الترخيص من ديوان عام الوزارة فى موعد محدد، لافتا إلى أن الموقع يوفر إمكانية تلقى شكاوى المرشدين أو مقترحاتهم لتلافى الصعوبات قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة لميكنة الخدمات المقدمة للمرشدين السياحيين وفى إطار التنسيق الدائم مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لتذليل كافة العقبات التى تواجههم.