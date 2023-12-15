شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الخدمات الإدارية للعمال: وثقتم عملا وطنيا خالدا بمشاركتكم فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأسمي آيات الشكر لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية تقديرا لما بذلوه من جهد عظيم تجاه تأدية واجبهم الوطني الذى يقره الدستور والقانون، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة والإيجابية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية وبمنتهى التجرد والتفانى والإخلاص.

وأضاف المهيرى، فى بيان: "صناع مستقبل مصر: لقد عززتم وبكل فخر من قيم التنظيم العمالى ووثقتم عملا وطنيا خالدا سجله التاريخ بأحرف من نور.. حيث كنتم خير ممثلين لعمال مصر في أداء دورهم على أكمل وجه مما أدى إلي خروج العملية الانتخابية وسط مناخ ديمقراطي حقيقي وفي أفضل صورة تليق بوطننا الحبيب مصر، حفظ الله مصر وشعبها وفى القلب جيشها وشرطتها وعمالها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان قد توجه محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع عمال وعاملات مصر، الذين كانوا على قدر المسئولية بالمشاركة الإيجابية والفعالة بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، بحضور غير مسبوق فاق كل التوقعات وعكس مدى وعي الشعب المصرى الأصيل وحسه الوطنى، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون مصر ومقدراتها ومكانتها بين الأمم.

كما توجه رئيس اتحاد عمال مصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع اللجان النقابية والنقابات العامة ومجالس الاتحادات المحلية، بجميع محافظات الجمهورية، الذين كانوا جنبا إلى جنب مع العمال لتسهيل عمليات الخروج والاقتراع في هذا العرس الديمقراطي، مشيدا بالدعم الكبير وغير المحدود من جميع القطاعات والتعاون المثمر، وتوفير كل سبل الراحة والتيسيرات لتخرج الانتخابات الرئاسية بهذا المشهد التاريخى والحضارى.