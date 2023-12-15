حصيلة الاتجار في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتكوينهم ثروة كبيرة جراء نشاطهم الإجرامي.

وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.