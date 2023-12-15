شرطة النقل والمواصلات تضبط 1494 قضية خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت إدارة شرطة النقل والمواصلات بعدة حملات أمنية لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1494 قضية متنوعة.

واضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، في وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك لضبط كافة الجرائم الاقتصادية، كجرائم الكهرباء وجرائم التهرب الضريبي ولاسيما جرائم النقل والمواصلات في كافة إداراتها بمترو الأنفاق والنقل العام والقطارات والسكك الحديدية.