أمن المنافذ: ضبط 39 قضية متنوعة وتنفيذ 145 حكم قضائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، في ضبط 39 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود، التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و27 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وقضية واحدة في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

كما أسفرت عن تم تنفيذ 145 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2253 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.