فقدت مصداقيتها.. الداخلية توضح حقيقة الفيديوهات المتداولة لعناصر إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني، إنه لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر.

وأكد المصدر، أن مقاطع الفيديو "قديمة" وسبق تداولها منذ عدة سنوات وأن تلك العناصر لقيت مصرعها في المواجهات الأمنية خلال السنوات السابقة.

وإعادة نشر تلك الفيديوهات يأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها وفقدان مصداقيتها أمام الرأى العام، وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصري.