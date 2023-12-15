رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه.. 4082 فرصة عمل في 14 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، اليوم الجمعة، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وذكرت "العمل" أنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص بـ 14 محافظة لديها 4082 وظيفة مٌتوفرة الىن، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب تبدأ من 3000 جنيهًا وتصل إلى 7000 جنيه شهريَا، فضلَا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأضافت الوزارة، أن التقديم على فرص العمل المتاحة يكون خلال شهر ديسمبر الجارى 2023 ويناير 2024 المقبل، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، والموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وأوضحت العمل، أن فُرص العمل الجديدة مُتوفرة في 14 محافظة، هي: "القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، والإسكندرية، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والمنيا، والوادى الجديد، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة.

وأشارت إلى أنه يوجد تخصصات متعددة كالآتي:

- مدرسين جميع التخصصات.

- مدير فرع.

- إخصائي تمويل.

- مسئول موارد بشرية.

- محاسبين.

- مبيعات وتوصيل.

- مهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا.

- مراقبين جودة.

- عمال خدمات بترولية.

- كيميائيين.

- مدخل بيانات.

- مراسل بنوك.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- سائقين.

- وسطاء تأمين.

- عمال خياطة بجميع الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وتصدر نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـالإدارة.

وأكدت العمل، أن فرص العمل المتاحة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، و لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

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