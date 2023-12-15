شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف توضح تفاصيل برامج التدريب والتثقيف عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في مجال التدريب والتثقيف في عام 2023، حيث تم تنفيذ (385) دورة لأكثر من (46625) متدربًا، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ الدورة الدولية المشتركة لأئمة مصر وتنزانيا لعدد (18) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 2/2/2023م إلى 11/2/2023م.

• تم تنفيذ الدورة الدولية الثالثة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي لعدد (22) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 9/3/2023م إلى 18/3/2023م.

• تم تنفيذ الدورة الدولية الرابعة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي لعدد (15) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 10/9/2023م إلى 18/9/2023م.

• تنفيذ الدورة الدولية الخامسة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي لعدد (24) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 14/ 12/ 2023م إلى 24/ 12/ 2023م.

• تم تخريج الدفعة السادسة (الدورة المتكاملة) لعدد ( 86 ) إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ دورة المكون الشرعي، ودورة المكون الثقافي، ودورة المكون اللغوي واللغة الأجنبية ضمن الدورة المتكاملة السابعة للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد (262) إمامًا وواعظة.

• تم تنفيذ (131) دورة ضمن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالمديريات الإقليمية لعدد (30072) إمامًا وواعظة.

• تم تنفيذ (3) دورات عالية المستوى (قادة فكر) لعدد (230 ) إمامًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ دورة (رائدات فكر) لعدد (30) واعظة.

• تم تنفيذ (67) دورة اليوم الواحد في فقه الصيام، وفقه الحج، وفن الخطابة وضوابط الخطبة الدينية، لعدد ( 6037 ) إمامًا وواعظة، بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

• تم تنفيذ ( 26 ) دورة في مجال الحاسب الآلي لعدد ( 362 ) متدربًا؛ ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1428) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

• تم تنفيذ الدورة المتكاملة للأئمة الجدد (6 أشهر) بكلية الضباط الاحتياط لعدد ( 248 ) إمامًا (تعاقد).

• تم تنفيذ دورة الأئمة الجدد من ذوي الهمم لعدد (31) إمامًا (تعاقد) بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ ( 3 ) دورات في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي لعدد ( 242 ) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ ( 6 ) دورات في اللغة العربية لعدد (300) إمام بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف.

• تم تنفيذ الدورة المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لعدد (30) إمامًا وواعظًا وأمينًا للفتوى بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ ( 29 ) دورات بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (1634) متدربًا.

• تم تنفيذ دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى لعدد (30) إمامًا وواعظًا وأمينًا للفتوى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بمعهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

• تم تنفيذ دورة تنمية المهارات الإعلامية للواعظات لعدد (15) واعظة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بمعهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

• تنفيذ دورة تنمية المهارات الإعلامية لعدد (15) إمامًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 8/ 12/ 2023م إلى 27/ 12/ 2023م.

• تم تنفيذ ( 3 ) دورات للعمال الجدد لعدد (895) عاملًا بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ عدد ( 62 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد ( 3192 ) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ ( 21 ) دورة تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من ( 1189 ) إمامًا وواعظة داخل مصر، و( 6 ) دورات دولية عن بُعد لعدد ( 350 ) متدربًا من مختلف دول العالم.

• تم تنفيذ ( 14 ) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والإداريين، لعدد ( 1281 ) متدربًا.