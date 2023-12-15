شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثى تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتين متجهتين إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا "و" MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين الى "الأراضي المحتلة" إسرائيل، وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.

وقالت الجماعة اليمنية في بيان اليوم الجمعة، إن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وأكدت قائلة: "إن القوات المسلحة اليمنية تطمئن كافة السفن المتجهة الى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً، وإن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينه تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

وأضافت: "أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء"..