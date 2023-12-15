ضبط المتهم بالتعدي على كلب بسلاح أبيض في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب" باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض"مطواة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.