"متجيش جمبها تاني".. أرملة الإبراشي تتنازل عن بلاغها ضد سيدة شرعت في قتلها بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنازلت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن المحضر المحرر ضد سيدة شرعت في قتلها داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، مع التعهد بعدم تعرض المتهمة لها مرة ثانية، "متجيش جمبها تاني".

كانت سيدة تعاني من اهتزاز نفسي، شرعت في قتل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

مأمور قسم أول أكتوبر تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني على سيدة حاولت الاعتداء بسكين على أرملة الإبراشي.

توجهت قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم وكانت تهزي بكلبمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

وحضرت أرملة الإبرشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول "معرفش طلعت لي منين !" مشيرة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض