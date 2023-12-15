شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى بالخارج يحصل على المركز الثالث بالمسابقة الدولية للزعامة الشعبية بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كيرياكوس ملاك، كأول مصري وأصغر مشترك يشارك في المسابقة الدولية للزعامة الشعبية والدبلوماسية في روسيا في دورها الثاني، حيث حصل على المركز الثالث في المسابقة وتم اختياره من مركز الزعامة الدبلوماسية في أوزبكستان وتكريمه من ضمن المنافسين.

كيرياكوس ملاك إسحاق عضو المركز وطالب بكلية الطب في جامعة فولجاجراد الروسية، ورئيس مشروع "مدن الأبطال فولجاجراد – بورسعيد" للتبادل الطلابي الثقافي والحضاري بين مصر وروسيا، الذي يجرى تنفيذه تحت رعاية السفارة المصرية بموسكو ومحافظة فولجاجراد والمركز الثقافي المصري الروسي بالقاهرة والإسكندرية وجامعة بورسعيد.

هذه المسابقة تقام تحت رعاية مجلس الشعوب الأوراسية ومجلس الشعوب الروسية والحكومة الفيدرالية الروسية وبيت شعوب روسيا، وكانت لها عدة تحديات للوصول المرحلة النهائية، وتم التأهل للمرحلة النهائية مع 29 مشارك من عدة دول.