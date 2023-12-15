شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات ومستندات طلب قيد اتحاد الشاغلين بالأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الأحياء العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة قيد اتحاد شاغلين، حيث تتيح لملاك العقارات والقاطنين فيها التقدم بطلب إلى الحي لتشكيل اتحاد شاغلين، وذلك باتباع الإجراءات والخطوات التالية:

أولا: شروط الحصول على الخدمة

1- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

2- وجود رئيس اتحاد الشاغلين أو المالك.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1-صور عقود الملكية.

2-سند إشغال أعضاء الاتحاد المنتخب.

3-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

4-صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس الاتحاد.

5-محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

6-ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام الأعضاء لها.

ثالثا: إجراءات طالب الخدمة

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسم الخدمة.

4- بعد فحص إدارة الشئون القانونية يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

5- اعتماد اتحاد الشاغلين موضوع الخدمة.

6- ضم اتحاد الشاغلين وتلقى الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح العديد من الخدمات للمواطنين منها: (طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).