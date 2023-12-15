شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة لحل شكاوى السلع المعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز يوم الأحد المقبل مبادرة "صديق المستهلك" بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة .

ويستهدف جهاز حماية المستهلك التنسيق مع الشركات والجهات المعنية من أجل العمل على حل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوق المواطن سواء كان بائع أو مشترى وفقا لقانون حماية المستهلك بجانب أيضا الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم احتكار البعض للمنتجات حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.