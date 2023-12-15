شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد إمامين إلى بريطانيا لإحياء ليالي شهر رمضان لعام 1445هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12/ 2023م إيفاد كل من : 1. الشيخ/ أبو بكر سليمان سليمان إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة . 2. الشيخ/ أحمد هلال عبد الحي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية . للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – لندن – بريطانيا . وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة ، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (19) إمامًا وقارئًا.

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