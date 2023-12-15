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الأوقاف: إيفاد إمام إلى أمريكا لإحياء ليالى شهر رمضان لعام 1445هـ

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12/ 2023م إيفاد الشيخ مصطفى رشاد رشدي السيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية للعمل بمركز الأمة الإسلامي بسانتا كلاريتا - أمريكا  .

 

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (17) إمامًا وقارئًا.

 

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م إيفاد الشيخ/ أيمن محمد فتح الله البرعي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالمركز الثقافي الإسلامي (مسجد الأمة الإسلامية بمونتريال)  دولة كندا  .

 

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (16) إمامًا وقارئًا.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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