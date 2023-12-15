شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد إمام إلى أمريكا لإحياء ليالى شهر رمضان لعام 1445هـ والان مع تفاصيل الخبر
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (17) إمامًا وقارئًا.
كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م إيفاد الشيخ/ أيمن محمد فتح الله البرعي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالمركز الثقافي الإسلامي (مسجد الأمة الإسلامية بمونتريال) دولة كندا .
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (16) إمامًا وقارئًا.
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