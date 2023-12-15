أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل والموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية. نفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف . وزارة الزراعة تنفى ذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

افتتحت وزارة الاوقاف 16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عدم تلقيها ثمة طعون على قرارات اللجان العامة، بالانتخابات الرئاسية خلال المدة المحددة لتلقي الطعون والتي انتهت مساء اليوم الخميس. الهيئة الوطنية تعلن عدم تلقيها أى طعون على قرارات اللجات العامة بانتخابات الرئاسة

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، عن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ مؤكدًا أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص .

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة. الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 54 مليونا و806 آلاف خدمة مجانية للمواطنين أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 54 مليونا و806 آلاف و4 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 14 ديسمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة. نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر. الداخلية توضح حقيقة الفيديوهات المتداولة لعناصر إرهابية أكد السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أن هناك إشادات عربية ودولية كبيرة بنجاح انتخابات الرئاسة والتحضرات والتسهيلات التى وفرتها جمهورية مصر العربية وكيفية تعامل كل الأجهزة المعنية فى الدولة لإنجاح تلك الانتخابات. وصل عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضى إلى 305 طائرات نقلت نحو 8500 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة. جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان. نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابى يستخدم بعض الأطفال فى استدراج المواطنين بحيلة مساعدة هؤلاء الأطفال فى العودة إلى منازلهم بقصد السرقة. الداخلية تنفى وجود عصابة تسرق بواسطة الأطفال الأرصاد: غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. الأرصاد: غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة أبو مازن رافضا تهجير الفلسطينيين: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية هبوط 305 طائرات بمطار العريش نقلت 8500 طن مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر رئيس بعثة الجامعة العربية: إشادات عربية ودولية بنجاح انتخابات الرئاسة المصرية الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 54 مليونا و806 آلاف خدمة مجانية للمواطنين

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين للإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسةوزارة الأوقاف تفتتح 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدًا جديدًاصندوق التنمية الحضرية يعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمحافظات مختلفةوزارة العمل تُعلن عن 4082 فرصة عمل فى 14 محافظةغدا.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية