أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين للإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عدم تلقيها ثمة طعون على قرارات اللجان العامة، بالانتخابات الرئاسية خلال المدة المحددة لتلقي الطعون والتي انتهت مساء اليوم الخميس.
أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، عن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ مؤكدًا أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.
أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.
الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 54 مليونا و806 آلاف خدمة مجانية للمواطنين
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر.
أكد السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أن هناك إشادات عربية ودولية كبيرة بنجاح انتخابات الرئاسة والتحضرات والتسهيلات التى وفرتها جمهورية مصر العربية وكيفية تعامل كل الأجهزة المعنية فى الدولة لإنجاح تلك الانتخابات.
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابى يستخدم بعض الأطفال فى استدراج المواطنين بحيلة مساعدة هؤلاء الأطفال فى العودة إلى منازلهم بقصد السرقة.
الأرصاد: غدا شبورة كثيفة وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 25 درجة
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