شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية: طرح الوحدات السكنية يشمل 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن في القاهرة بمنطقة الواحة والمعصرة ومصر القديمة الخيالة، وبالشرقية ،الحريري، والمنيا نفسها، والقليوبية بمحور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي سوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم.

ولفت إلى أن الأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، موضحا أنه يسمح بالتمويل العقاري، وكذلك 5 سنوات تقسيط بعد دفع 15% مقدم.