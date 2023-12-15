شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف 70 فلسطينيا بمنطقة الصفطاوى شمالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراسلة القناة دانا أبو شمسية، إن استمرار الاشتـباكات في المناطق الشرقية لرفح جنوبي غزة، مؤكدة إن الاحـتلال يستهدف عددا من المنازل وسط خان يونس .

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء شمال وجنوب غزة، مضيفة أن الاحتلال يستهدف 70 فلسطينيا بمنطقة الصفطاوي شمالي غزة.