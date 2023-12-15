شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى سامر أبو دقة خلال قصف مدرسة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونس فى قطاع غزة.

يذكرأن، تعرض الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة، لإصابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأستشهد حوالى 88 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.

وفيما يلى أسماء الصحفيين 1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحى 2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافى 3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون 4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ 5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل 6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة 7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق 8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار 9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر 10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب 11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب 12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب 13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك 14. الشهيد الصحفي/ هانى المدهون 15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار 16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة 17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادى حبيب 18. الشهيد الصحفي/ على نسمان 19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة 20. الشهيد الصحفي/ سميح النادى 21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة 22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة 23. الشهيد الصحفي/ محمد على 24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلى 25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد 26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجى 27. الشهيد الصحفي/ رشدى السراج 28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسنى 29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبى 30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوى 31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادى 32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس 33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر 34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف 35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة 36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو 37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدى 38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار 39. الشهيد الصحفي/ نظمى النديم 40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس 41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر 42. الشهيد الصحفي/ محمد البيارى 43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب 44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغانى 45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب 46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة 47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة 48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع 49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة 50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر 51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا 52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش 53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة 54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش 55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية 56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف 57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض 58. الشهيد الصحفي/ سارى منصور 59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم 60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله 61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر 62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة 63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق 64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش 65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش 66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير 67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد 68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور 69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي 70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية 71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش 72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف 73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف 74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة 75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله 76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو 77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله 78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار 79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم 80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي 81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي 82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار 83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله 84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور 85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس 86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة 87. الصحفى عبد الكريم عودة 88. الشهيدة الصحفية حنان عياد

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