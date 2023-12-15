هل تشهد الفترة المقبلة تغييرًا حكوميًا؟.. مصطفى بكري يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن مفاجأة بشأن إحداث تغيير حكومي جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه قد يتم التغيير الوزاري قبل أو بعد تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، إنه وفقًا اللوائح الدستورية القانونية من المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد القسم الدستوري في 3 أبريل 2024، مع أحقيته الكاملة في تغيير الوزارة والحكومة.

وأعرب بكري، عن تقديره لما قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنها قدمت أدوارا جيدة باستثناء بعض الأزمات التي حدثت في هذه الفترة.