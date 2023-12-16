شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في قطاع غزة أمر مفجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض إن قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في قطاع غزة أمر مفجع ومأساوي.

وأضاف البيت الأبيض خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس الفلسطيني محمود عباس بحثا قضايا ما بعد الصراع في غزة وإدارة القطاع.

وتابع البيت الأبيض: "نتفق مع الإسرائيليين على أن الصراع في غزة قد يستمر عدة أشهر لكننا نناقش معهم دقة العمليات من حيث النطاق والحجم".