شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 16/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:20
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 2:41
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:08
موعد صلاة الظهر 11:46 م
موعد صلاة العصر 2:34 م
موعد صلاة المغرب 4:53 م
موعد صلاة العشاء 6:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56
وقت صلاة الظهر 11:38
موعد صلاة العصر 2:31 م
وقت صلاة المغرب 4:51 م
وقت صلاة العشاء 6:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 42: 2
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:21
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