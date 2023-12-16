شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 16/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:20

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 11:46 م

موعد صلاة العصر 2:34 م

موعد صلاة المغرب 4:53 م

موعد صلاة العشاء 6:15 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:56

وقت صلاة الظهر 11:38

موعد صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:21