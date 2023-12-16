مصطفى بكري يكشف خطة إسرائيل للحرب مع مصر والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد حالة توتر خاصة بعد تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.

وأكد بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، رفض مصر نشر قوات إسرائيلية على الحدود؛ بسبب التخوف من هروب قيادات حماس أو تهريب رهائن، موضحًا أن مصر رفضت وحذرت من مغبة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وبالقرب من الحدود مع مصر

وأوضح مقدم "حقائق وأسرار"، أن أفيجادور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي السابق علق لصحيفة معاريف الإسرائيلية قائلا: العدوان سيفتح الطريق لهدم الدول العربية، ورفع ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية لمدة 7 سنوات.

واستكمل بكري قائلا: ليبرمان تابع أنه يجب إضافة لوائين على الحدود مع مصر و3 على الحدود مع الأردن وتجهيز لواء تدخل سريع للوصول إلى أي مكان بسرعة، والاستعداد للحرب مع مصر والأردن، منوهًا أن أحاديث المسئولين الإسرائيليين تكشف أطماعهم ونواياهم مع مصر رغم اتفاقية 1979 السياسية بين القاهرة وتل أبيب، معلقا: نتنياهو صرح أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة للحكم في قطاع غزة.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر ليست لقمة سائغة وجيش مصر قادر على الدفاع عن أمننا القومي وعلى نتنياهو "لم كلابه وليذهبوا إلى الجحيم"، مختتما: مصر قادرة على جعل سيناء محرقة للإسرائيليين ودفن جثثهم في البالوعات والمصارف، ولن ننسى ما يحدث في غزة وجنين.