وحش أفريقيا.. أول تعليق من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الاتحاد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الأهلي على الاتحاد السعودي (3-1) في كأس العالم للأندية وتأهله لنصف النهائي.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن فوز الأهلي اليوم على الاتحاد تاريخيًا بدون مبالغة، وأثبت أنه وحش أفريقيا والقادر على استغلال روح الفانلة الحمراء وتاريخه وخبراته ليصنع الفارق، مضيفًا: "ظهر عو في جدة اليوم أمام الاتحاد".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن نادي الاتحاد السعودي لم يكن حاضرًا رغم لعبه وسط أرضه وجمهوره وبكامل نجومه، في المقابل ظهر الأهلي بمستوى كبير يليق البطولة العالمية.

وتابع مقدم الحكاية، أن حسين الشحات تفوق على نفسه اليوم وأحرز هدف بإمضائه، وكأنه يوقف الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن هدف حسين الشحات عالمي يناسب بطولة كأس العالم للأندية.