محافظ الجيزة يقرر مجازاة عدد من المسؤولين.. ويشدد على التعامل الفوري مع مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاقًا من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين، مجازاة ثلاثة من مسئولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسؤول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم.

وجاء قرار محافظ الجيزة، عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي بمنطقة نزلة البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن.

كما شمل قرار محافظ الجيزة، مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط؛ للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما، بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن.

كما شمل قرار راشد، مجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والاعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء، لعدم إتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة على واجهات المحلات وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء، بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك .

وقد جاءت قرارات محافظ الجيزة عقب إجراء التحقيق الإداري من قبل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز، بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد اللواء أحمد راشد، وفق بيان المحافظة الجمعة، على المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب؛ لرفع كفاءة منظومة العمل.

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