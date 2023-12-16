شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني: إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك فينود، كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني، إن إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم، وعليها أن تحترم قوانين الحرب، وأن توقف الهجمات على المدنيين في غزة.

وأضاف كبير الباحثين في مركز جنيف، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب العمل على تقديم مزيد من الدعم لحل الدولتين، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، واتخاذ خطوات أكثر إنسانية لإطلاق سراح المحتجزين».

قال مارك فينود كبير باحثين بمركز جنيف الأمن، إنه يجب وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة واتخاذ خطوات أكثر إنسانية لإطلاق سراح المحتجزين. متابعا: أنه يجب العمل على تقديم مزيد من الدعم لحل الدولتين.