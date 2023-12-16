شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب توجه الدولة إلى استخدام الزراعة بدون تربة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ "الهيدروبونيك" هو زراعة النباتات باستخدام محلول مغذى وبدون تربة حيث تنمو جذور النباتات بشكل مباشر داخل المحلول المغذى، لذلك فهو يعد أحد الاقتراحات الرائدة لحل مشكلات تدهور التربة الزراعية وضعف إنتاجها، حيث يتم الاستغناء عن التربة الزراعية واستبدالها واستخدام أوساط أخرى قد تكون سائلة "المحلول المغذى" وقد تكون أوساط صلبة كبدائل التربة مع الرى بالمحلول المغذى.

وتستخدم بدائل التربة لتوفير التدعيم اللازم للنبات فقط أما التغذية فتتم بواسطة المحلول المغذى الذى يحتوى على العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات فى نموه مما يضمن سرعة نمو النبات والحصول على محصول كبير وآمن على الصحة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسباب توجه الدولة إلى استخدام الزراعة بدون تربة:

1- الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية وما يترتب عليه من تناقص للرقعة الزراعية وانتشار العشوائية وزيادة فرص التلوث البيئي.

2- السلوك الخاطئ فى الزراعة وعدم الالتزام بالدورة الزراعية وتجريف الأراضى مما أدى إلى ضعف خصوبتها وقلة إنتاجها .

3- تلوث التربة بكثير من الميكروبات والآفات .

4- التلوث الناتج عن الإفراط فى استخدام المبيدات والأسمدة .

5- تلوث التربة بمياه الصرف الصحى والصناعى وعوادم ومخلفات المصانع.