شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب توجه الدولة إلى استخدام الزراعة بدون تربة؟ والان مع تفاصيل الخبر
وتستخدم بدائل التربة لتوفير التدعيم اللازم للنبات فقط أما التغذية فتتم بواسطة المحلول المغذى الذى يحتوى على العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات فى نموه مما يضمن سرعة نمو النبات والحصول على محصول كبير وآمن على الصحة.
وفى التقرير التالى نتعرف على أسباب توجه الدولة إلى استخدام الزراعة بدون تربة:
1- الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية وما يترتب عليه من تناقص للرقعة الزراعية وانتشار العشوائية وزيادة فرص التلوث البيئي.
2- السلوك الخاطئ فى الزراعة وعدم الالتزام بالدورة الزراعية وتجريف الأراضى مما أدى إلى ضعف خصوبتها وقلة إنتاجها .
3- تلوث التربة بكثير من الميكروبات والآفات .
4- التلوث الناتج عن الإفراط فى استخدام المبيدات والأسمدة .
5- تلوث التربة بمياه الصرف الصحى والصناعى وعوادم ومخلفات المصانع.
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