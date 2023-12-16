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تعرف على حجم أعمال توسعة القطاع الجنوبي لقناة السويس الجديدة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر أعمال توسعة القطاع الجنوبي لقناة السويس الجديدة، من كم 132 حتى كم 162 بعرض 40 م ليصبح عرض القناة 332 متر بدلاً من 292 م وزيادة عمق القناة ليصل إلى 27 مترا بدلاً من 24 مترا.

 

ويبلغ طول قناة السويس الجديدة 72 كم وعرض يصل إلى 350 مترا بعمق 24 مترا ، وتستوعب السفن التي يصل غاطسها إلى 21 مترا. 

 

وتم تنفيذ المشروع بالكامل في 354 يوما فقط وبلغت كميات أعمال الحفر والتجفيف مجتمعة حوالی 510 ملیون م 3 من الرمال ( 260 مليون م3 حفر جاف بواسطة الشركات المصرية - 250 مليون م3 حفر تحت الماء قامت بتنفيذها 45 كراكة والتى تمثل نسبة 75% من إجمالي عدد الكراكات في العالم )

 

 

 

 

تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس
تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس

 

قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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