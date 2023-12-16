شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المطلوب للحصول على الاعتماد كأخصائى أو استشارى بيئى لـ5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة، وأنه يكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يتم تقديمه إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد، والمنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من قانون البيئة.

وحددت وزارة البيئة، أنه تتولى اللجنة العليا للقيد والاعتماد نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولا بد من أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وتبت اللجنة فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه.

تقوم أيضا اللجنة العليا للقيد والاعتماد بإخطار مقدم الطلب بقرارها، وذلك بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، كما تعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، كما يتم تجديد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، كما أنه يجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد .

جدير بالذكر، أنه فى اخر انعقاد للجنة العليا للقيد والاعتماد تقدم الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، باقتراح حول زيادة المجموعات التخصصية، وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة ، حيث إن تلك المناطق أخذت مسار تنموى لدخولها فى مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح ، بشرط ان يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة .