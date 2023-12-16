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وزارة الصحة تكشف التحاليل الدورية لمرضى السكر.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل الدورية التى تتم كل سنة لمريض السكر، والتى تتضمن:- 

 

1- وظائف الكبد والكلى 

2- الدهون والكوليسترول فى الدم 

3- الغدة الدرقية 

4- زلال البول

5- حساسية القمح للأطفال الذين لديهم سكر من النوع الأول 

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت مجموعة من النصائح الهامة لمرضى السكر تضمنت :- 

- ينصح مرضى السكر دائما بممارسة التمارين باستمرار حتى لو كانت نصف ساعة في اليوم، ولكن تحت إشراف الطبيب لوصف التمارين المناسبة للحالة وتنسيقها مع تناول الأدوية .

- الخضوع لفحص العين للكشف عن اعتلال شبكية العين بالإضافة لفحص تحليل البول لمرة في السنة أو حسب توصيات الطبيب إذ قد يطلب الخضوع لهذه الفحوص أكثر من مرة.

- قياس مستوى الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، أي تحليل الدهون، مرة في السنة.

- الخضوع لفحص الأسنان كل ستة أشهر.

- العناية الجيدة بالبشرة وبالقدمين ومع حدوث أي تغييرات فيهم يجب زيارة الطبيب فورا.

- الامتناع عن التدخين، فهو من أسوأ العادات التي يتبعها البعض وتؤثر على صحتهم وخصوصا مرضى السكر.

- محاولة السيطرة على مستوى الإجهاد قدر الإمكان والابعاد عن التوتر والضغط النفسى .

ابتعد عن تناول الأطعمة الدهنية التي تحتوى على زيوت ودهون واستبدالها بالأطعمة الصحية والخضراوات والفواكه.

-تجنب تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الفواكه والعصائر الطبيعي

 


 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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