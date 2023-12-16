شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز ترجع "أوردر" أونلاين.. اعرف حقك وفقا لقانون حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم قانون حماية المستهلك، كافة الإشكاليات التي تتعلق بالتبادلات والتعاقدات التجارية عن بعد، حيث نص القانون على حق المستهلك في تعديل طلبه خلال مدة زمنية 7 أيام عمل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.

ونص القانون على حق المستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، كما يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.

كما ألزم القانون المورد برد مبلغ مدفوع للمستهلك الذى يرغب في الرجوع عن التعاقد، على أن يسدد المورد المبلغ خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.