شكرا لقرائتكم خبر عن كوبرى البلينا بمحافظة سوهاج.. أحد شرايين التنمية فى صعيد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وزارة النقل الضوء على مشروع كوبري البلينا بمحافظة سوهاج، والذى يعد أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، حيث بلغت تكلفة إنشاء كوبرى البلينا العلوى بتكلفة 257 مليون جنيه، وفى النقاط التالية اهم المعلومات عن المشروع.

1- كوبرى البلينا العلوى يربط بين طريق مصر أسوان الزراعى وطريق ترعة أم الطبول مارا أعلى ترعة نجع حمادى الغربية وشريط السكة الحديد

2- بلغ طول الكوبرى 1834 مترا وعرض 22 مترا.

3- بلغت التكلفة الإجمالية للكوبرى 257 مليون جنيه.

4- يضم الكوبرى 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادى الغربية.

5- الكوبرى عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبرى من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية.

6- يخدم أكثر من 600 مواطن بالبلينا بالإضافة مركز دار السلام بسوهاج وأبوتشت بقنا.