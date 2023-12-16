- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن كوبرى البلينا بمحافظة سوهاج.. أحد شرايين التنمية فى صعيد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
1- كوبرى البلينا العلوى يربط بين طريق مصر أسوان الزراعى وطريق ترعة أم الطبول مارا أعلى ترعة نجع حمادى الغربية وشريط السكة الحديد
2- بلغ طول الكوبرى 1834 مترا وعرض 22 مترا.
3- بلغت التكلفة الإجمالية للكوبرى 257 مليون جنيه.
4- يضم الكوبرى 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادى الغربية.
5- الكوبرى عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبرى من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية.
6- يخدم أكثر من 600 مواطن بالبلينا بالإضافة مركز دار السلام بسوهاج وأبوتشت بقنا.
كوبرى البلينا العلوى ليلاً
كوبرى البلينا العلوى
كوبري البلينا بمحافظة سوهاج
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز