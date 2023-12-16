شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل مشروع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير لتأمين برامج التطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الشركة القابضة للأمصال واللقاحات تتعاون مع الجانب الإماراتى في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف وذلك من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.

وقالت وزارة الصحة أنه عملية تصنيع الحقن ذاتية التدمير لأول مرة فى مصر مسألة هامة للغاية للوقاية من العدوى وتأمين برامج التطعيمات القومية بأحدث سبل التطعيم عالميا.

تابعت : المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 50 مليون سرنجة ذاتية التدمير سيتم استخدام جزء منها محلياً وآخر للتصدير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المصنع يستوعب 3 خطوط إنتاج، مشيرة إلى أن احتياجات مصر من السرنجات تصل إلى 600 مليون سرنجة سنوياً من جميع الأصناف والمقاسات، لافتة إلى أن فاكسيرا تسعى لاعتماد المصنع من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن فاكسيرا تحظى بدعم الدولة لسد احتياجاتها من السرنجات ذاتية التدمير .