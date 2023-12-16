شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تؤكد تكثيف رصد الأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار بغلق مُنشأة تدعي قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات والسنوات السابقة، وتزعم منح شهادة خبرة ومُعتمدة دولية، وذلك في تخصصات (السياحة والفنادق، وتكنولوجيا البترول، والحاسب الآلي، والمساحة، ونظم المعلومات، والطاقة الشمسية)، فضلًا عن توفير فرص عمل أثناء الدراسة وبعد التخرج، وشهادة تدريب من أكبر شركات البترول وأكبر الفنادق والقرى السياحية.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.