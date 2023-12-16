شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: عقد تدريبات للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريبات بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثانية على التوالى، حيث تستعد الوزارة لعقد تدريبات رياضية أو بدنية وذهنية للمعلمين على أن يتم إخطار المعلمين المستهدفين قبل التدريبات بفترة كافية.

وتسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، فى وقت سابق من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الآليات التي تسير بها المسابقة بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

وتابع الوزير أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة 30 الف معلم..السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين لمسابقة العام 2023 بلغ 105491 متقدما، انطبقت الشروط على 65987 متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني 55250 متقدما نجح منهم 20866 ، وبعد إعلان النتائج تم فتح باب التظلمات، مشيراً إلى أن الجهاز قام بفحص عدد 1537 تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.