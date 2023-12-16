شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط الواجب توافرها عند تقديم ملفك لوظيفة معاون نيابة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة النيابة الإدارية عدة شروط للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك عقب الإعلان عن بدء سحب وتقديم الملفات اليوم السبت، على أن يراعى كل متقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويشترط في المتقدم:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

أن يتمتع بالجنسية المصرية لأب وأم مصريين.

وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لكل الجامعات، الجامعة الألمانية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أن يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.